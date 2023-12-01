Украина будет производить системы ПВО с дальностью свыше 100 км — Минобороны

Со следующего года украинское Министерство обороны совместно с Министерством стратегических отраслей промышленности увеличат в несколько раз производство ракет, боеприпасов, вооружения и военной техники.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

По словам заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, внимание будет уделяться производству средств противовоздушной обороны, которые будут включать не только переносные зенитно-ракетные комплексы, но и системы ПВО с дальностью более 100 километров — типа ЗРК "Коралл".

"Кроме того, в утвержденном бюджете на 2024 год предусмотрено, что около 175 миллиардов гривен выделяется на закупку ракет и боеприпасов, чтобы наши Силы обороны могли противостоять российской агрессии", — говорит Гаврилюк.

Развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса является приоритетом для Министерства обороны Украины, заявили в Минобороны.

Напомним, военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказывал, что поражение с дальностью 700 км сможет наносить модификация ракеты "Нептун" или даже новая ракета на этой базе или "Гром-2" с увеличенной дальнобойностью.

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