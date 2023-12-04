"США до сих пор не определились насчет победы Украины" — эксперт

В США нет четкого видения, как долго может длиться война в Украине, которую развязала Россия.

Такое мнение высказал военный эксперт Петр Черник в эфире марафона.

"По моему мнению, они не имеют четкого видения, как выходить из этой войны, и это очень серьезная проблема. Почему? Три ужаса геополитики США — полная и конечная победа Украины, выход на границы 1991 года, может быть спусковым механизмом для распада Российской Федерации. Не могут американцы этого допустить в первую очередь из-за пустой Сибири. Там колоссальные самые разнообразные ресурсы — от нефти, газа и леса, заканчивая пресной водой. Прекрасно осознаем, что никто не может позволить дрейф этого лакомого куска к "монстру" Китая. Будут делать все возможно, чтобы этого не произошло. Вторая головная боль — потенциальное расползание тактического ядерного оружия. Давайте вспомним, что нога Пригожина ступала на ядерный состав "Воронеж-45", и никто там не сопротивлялся", — сказал он.

Черник также указал еще на один важный момент.

"И это один сложный момент – как этого достичь технически. Как проходить старую линию разграничения – очень сложный вопрос. Они не могут Авдеевку пройти, а с их стороны такая же оборона. Если количество войск сохраняется, там все нужно засыпать десятками тысяч тонн тяжелых авиабомб .А я не представляю, как В-52 может зайти в наше воздушное пространство", — добавил он.

Напомним:

Издание Newsweek писало, что с начала большой войны в Украине ширится мнение, что США оказывают Киеву достаточно военной помощи, чтобы выжить, но недостаточно, чтобы победить.

Авторы статьи отмечают, что такую позицию Вашингтона можно объяснить опасением, что стратегическое поражение Кремля в Украине может привести к хаосу в пределах российских границ, возможно, к отставке президента Владимира Путина, жесткой региональной борьбе за власть и рискам, связанным с оружием массового уничтожения. .

В то же время генерал Бен Ходжес заявил, что президент США Джо Байден никогда не говорил, что США хотят победы Украины, потому что есть определенная "нерешительность" и "обеспокоенность", что Россия может усилиться.

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