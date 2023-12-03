Генерал Годжес спрогнозировал, чего ждать на фронте зимой

Эксперт говорит, что мы увидим снижение эффективности некоторых их дронов.

Украинских военных ожидает очередная тяжелая зима. Тем не менее, они не собираются снижать темп.

Такое мнение высказал экскомандующий армией США в Европе, генерал в отставке и глава Кафедры стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики Бен Годжес, передает Голос Америки.

По его словам, ВСУ продолжат давить на россиян, на их логистику.

"У меня нет никаких сомнений, что Россия будет делать то же, что и прошлой зимой — будет атаковать энергосеть, чтобы сделать жизнь гражданских ужасной. Цель — взорвать готовность украинского народа к сопротивлению. Поэтому средства противовоздушной обороны должны быть первыми в списке поставок Украине", — говорит Годжес.

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В то же время он подчеркивает, что не хотел бы быть российским рядовым, сидящим в окопе.

"У них ужасная система логистики, их лидерам плевать на них. Так что российские солдаты будут ужасно страдать зимой. Я думаю. что мы увидим снижение эффективности некоторых их дронов", — отметил он.

Напомним, под Авдеевкой россияне расстреляли сдавшихся в плен безоружных бойцов ВСУ. Военное преступление россияне совершили недалеко от села Степное Донецкой области.

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