"Они не сдадут этот плацдарм": офицер о ситуации на левобережье Херсона

Вооруженные силы Украины проводят ряд успешных атак на левом берегу Херсонщины. В частности, речь идет о морской пехоте.

Такое мнение высказал первый заместитель председателя Союза офицеров Украины, капитан первого ранга Евгений Лупаков.

Какая ситуация на левобережье Херсона

Несмотря на это, по его словам, не стоит ожидать мгновенного прорыва и освобождения оккупированной части Херсонской области

"Если уж наши высадились на левом берегу, то это морская пехота. А это особые воины, с особым характером, с особыми способностями. Они не сдадут этот плацдарм однозначно. Более того, оттуда будет поддержка нашего наступления, которое уйдет с севера. Возможно, и сами прорвут", — заявил Лупаков.

Он добавил, что наступательные действия на левом берегу Херсонщины – это долгая история.

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"Потому что мы столкнулись с сильным преимуществом врага в воздухе, о чем вы сказали, и с огромными минными и фортификационными заграждениями противника. Плюс с бесконечным количеством "мяса". Эти три фактора сейчас мешают нам пробивающим оборону врага и идти вперед. Главное для нас – прорвать оборону, дальше пойдет легче», – добавил Лупаков.

Напомним, ранее военный эксперт Павел Нарожный сообщил о ситуации на левом берегу Херсонщины, об огромных потерях кафиров и проблемах с командованием в подразделениях российской армии.

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