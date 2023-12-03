Если снова не будет света – список вещей на случай отключений

Список вещей, которые следует иметь в случае повторных отключений света.
Оккупационная армия России в прошлом году с осени наносила активные и целенаправленные удары по объектам энергетики Украины, чтобы оставить людей без света. В этот период в прошлом году облэнерго уже применяли графики отключения света.
На сегодняшний день энергосистема Украины работает стабильно, несмотря на ежедневные атаки РФ, в том числе и по энергосистеме. Однако украинцам советуют быть готовыми к возможным отключениям света и иметь необходимые вещи, в том числе свечи, фонарики и запас пищи.
Как следует подготовиться к длительным отключениям света и что необходимо иметь уже сейчас:
- портативная газовая плита для приготовления пищи и запас баллонов;
- запас воды и пищи, которую можно хранить без холодильника;
- лампочки с аккумуляторами; светодиодные лампы;
- павербанк для мобильного телефона;
- лекарства, которые вы постоянно принимаете, жаропонижающие и препараты от расстройств пищеварения; аптечка для медицинской помощи;
- радиоприемник на батарейках, свечи, фонарики, запас батареек, спички;
- теплая одежда, термос.
Напомним, в Минцифре рассказали, как остаться с Интернетом в блэкауте.
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