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Если снова не будет света – список вещей на случай отключений

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
260
Время на прочтение
1 мин
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Если снова не будет света – список вещей на случай отключений

Список вещей на случай отключения света / Фото: Getty Images

Список вещей, которые следует иметь в случае повторных отключений света.

Оккупационная армия России в прошлом году с осени наносила активные и целенаправленные удары по объектам энергетики Украины, чтобы оставить людей без света. В этот период в прошлом году облэнерго уже применяли графики отключения света.

На сегодняшний день энергосистема Украины работает стабильно, несмотря на ежедневные атаки РФ, в том числе и по энергосистеме. Однако украинцам советуют быть готовыми к возможным отключениям света и иметь необходимые вещи, в том числе свечи, фонарики и запас пищи.

Как следует подготовиться к длительным отключениям света и что необходимо иметь уже сейчас:

  • портативная газовая плита для приготовления пищи и запас баллонов;
  • запас воды и пищи, которую можно хранить без холодильника;
  • лампочки с аккумуляторами; светодиодные лампы;
  • павербанк для мобильного телефона;
  • лекарства, которые вы постоянно принимаете, жаропонижающие и препараты от расстройств пищеварения; аптечка для медицинской помощи;
  • радиоприемник на батарейках, свечи, фонарики, запас батареек, спички;
  • теплая одежда, термос.

Напомним, в Минцифре рассказали, как остаться с Интернетом в блэкауте.

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Дата публикации
Просмотры
260
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