Если снова не будет света – список вещей на случай отключений

Оккупационная армия России в прошлом году с осени наносила активные и целенаправленные удары по объектам энергетики Украины, чтобы оставить людей без света. В этот период в прошлом году облэнерго уже применяли графики отключения света.

На сегодняшний день энергосистема Украины работает стабильно, несмотря на ежедневные атаки РФ, в том числе и по энергосистеме. Однако украинцам советуют быть готовыми к возможным отключениям света и иметь необходимые вещи, в том числе свечи, фонарики и запас пищи.

Как следует подготовиться к длительным отключениям света и что необходимо иметь уже сейчас:

портативная газовая плита для приготовления пищи и запас баллонов;

запас воды и пищи, которую можно хранить без холодильника;

лампочки с аккумуляторами; светодиодные лампы;

павербанк для мобильного телефона;

лекарства, которые вы постоянно принимаете, жаропонижающие и препараты от расстройств пищеварения; аптечка для медицинской помощи;

радиоприемник на батарейках, свечи, фонарики, запас батареек, спички;

теплая одежда, термос.

Напомним, в Минцифре рассказали, как остаться с Интернетом в блэкауте.

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