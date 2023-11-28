Диагностика зрения: врач-офтальмолог рассказал о двух наиболее распространенных методах

Современная медицина располагает десятками диагностических методов, самым современным оборудованием. Благодаря этому врачи могут выявлять уже развившиеся нарушения и патологии, а также предотвращать их появление. ОКТ (оптическая когерентная томография) и ФАГ (флюоресцентная ангиография) – два метода диагностики зрения, с которыми вы можете столкнуться при осмотре у офтальмолога.

Что такое оптическая когерентная томография и флюоресцентная ангиография, как они проводятся и чем отличаются, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Оптическая когерентная томография

Оптическая когерентная томография (сокращенно: ОКТ) – это современное исследование как переднего, так и заднего отрезков глаза, в частности, бесконтактная визуализация роговицы, радужки, хрусталика и угла передней камеры глаза, а также высокоточная детализация зрительных нервов, слоев сетчатки и сосудов глазного дна.

Данная диагностика позволяет быстро и эффективно оценить состояние структур глаза и выявить заболевание на ранних стадиях задолго до ухудшения зрения.

Как она производится?

1. Вы садитесь напротив томографа, фиксируете голову на подголовнике, по просьбе врача фокусируетесь на определенной точке.

2. Поочередно томограф сканирует каждый глаз: лазерный (инфракрасный) луч попадает на сетчатку, отражается от ее поверхности и возвращается обратно в объектив прибора.

3. Компьютерная программа обрабатывает данные и благодаря высокому разрешению подробно визуализирует структуры глаза.

Процедура абсолютно безболезненная, бесконтактная и нетравматическая, поскольку не требует вмешательства в тело пациента – световой луч не повреждает ткани. Продолжается несколько минут, но одновременно является максимально информативным и безопасным для пациента.

ОКТ применяется для диагностики:

близорукости – человек хорошо видит на близких расстояниях;

дальнозоркости – человек хорошо видит на дальних расстояниях;

глаукомы – хроническое заболевание глаз, проявляющееся повышением давления внутри глаз, повреждением и последующим отмиранием зрительного нерва;

отслоение сетчатки – отделение светочувствительной оболочки глаза от нервной оболочки;

изменений в структуре хрусталика, нашей природной линзы, которая помогает преломлять лучи, фокусировать и проектировать их на сетчатку, благодаря чему формируется общая картинка;

макулярной дегенерации – поражение макулы, центральной области сетчатки;

увеита – воспаление сосудистой оболочки;

некоторых опухолей глаза и т.д.

Также ОКТ помогает отслеживать, как восстанавливается зрение после лазерного или хирургического лечения глаукомы, отслоения сетчатки, замены природного хрусталика и т.д.

Флюоресцентная ангиография

Флюоресцентная ангиография (сокращенно: ФАГ) – контрастный тест, позволяющий оценить состояние сосудов в глазу: наличие поражений или аномалий, сосудистое ложе сетчатки и ее кровоток.

Как она производится?

1. Пациенту внутривенно вводят биологический контрастный препарат – флуоресцентный краситель.

2. С помощью специальной камеры врач фотографирует, как именно краситель распределяется по большим, малым и даже мельчайшим кровеносным сосудам.

3. Контраст выделяется на фоне окрашенных сосудов, что позволяет подробно изучать их структуру и функцию, точно и быстро обнаружить места "поломок".

Показаниями к проведению ФАГ являются:

диабетическая ретинопатия – поражение сетчатки, вызванное сахарным диабетом;

гипертоническая ретинопатия – поражение сетчатки и ее сосудов на фоне сахарного диабета;

возрастная макулодистрофия – поражение макулы, центральной области сетчатки, обусловленное возрастными изменениями;

развитие воспалительных процессов или новообразования в сосудистой оболочке глаза;

тромбоз центральной вены сетчатки – острое нарушение кровотока сетчатки вследствие образования тромба, перекрывающего приток крови в сосуды;

макулярный отек – отек макулы, центральной области сетчатки;

наследственные дистрофии сетчатки, например пигментная абиотрофия сетчатки, дистрофия Штаргардта;

центральная серозная хориоретинопатия и т.д.

ФАГ – это уникальный метод диагностики, не имеющий аналогов. И незаменимо, когда речь идет о нарушении кровотока сетчатки или выявлении сосудистых аномалий, ведь по-другому их обнаружить просто невозможно.

Также ФАГ применяется для рутинного контроля прогресса в лечении.

ОКТ или ФАГ

Метод обследования всегда определяет врач, опираясь на жалобы, ощущение пациента, историю его болезни.

ОКТ является стандартной диагностической процедурой, проводимой во время каждого профилактического осмотра в современных клиниках. Если возникают подозрения на более сложные нарушения, которые невозможно выявить в ходе ОКТ, проводится ФАГ или другое исследование. То есть, при жизни вам может никогда не понадобиться второй метод диагностики. Но если в нем возникнет потребность, он поможет сохранить ваше зрение, например, во время тромбоза центральной вены сетчатки. Также хочу отметить, что первая и вторая процедура высокоинформативны, абсолютно безболезненны и безопасны для здоровья человека.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!

Читайте также: