Как остаться с Интернетом в блекауте: в Минцифре дали советы

По словам Федорова, к сети по технологии xPON, обеспечивающей Интернет без света до 72 часов, подключились 158 тысяч новых абонентов.

Украинские интернет-провайдеры готовятся к возможным отключениям электроэнергии.

Как остаться с Интернетом при отключении света, поделился советами министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, к сети по технологии xPON, обеспечивающей Интернет без света до 72 часов, подключились 158 тысяч новых абонентов.

Федоров советует уже сейчас позаботиться об энергостойком Интернете. Для этого нужно:

уточнить у собственного провайдера, готов ли он обеспечить Интернет без света и сколько часов;

если ответ не устроит, найти ближайшего и подайте заявку на подключение;

обеспечить Wi-Fi-роутер бесперебойным питанием.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко предупредил, что россияне, вероятно, ожидают наступления постоянных морозов, чтобы возобновить массированные удары по энергосистеме.

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