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Как остаться с Интернетом в блекауте: в Минцифре дали советы

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
472
Время на прочтение
1 мин
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Как остаться с Интернетом в блекауте: в Минцифре дали советы

Как сохранить Интернет при отключении света / Фото: Pexels

По словам Федорова, к сети по технологии xPON, обеспечивающей Интернет без света до 72 часов, подключились 158 тысяч новых абонентов.

Украинские интернет-провайдеры готовятся к возможным отключениям электроэнергии.

Как остаться с Интернетом при отключении света, поделился советами министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, к сети по технологии xPON, обеспечивающей Интернет без света до 72 часов, подключились 158 тысяч новых абонентов.

Федоров советует уже сейчас позаботиться об энергостойком Интернете. Для этого нужно:

  • уточнить у собственного провайдера, готов ли он обеспечить Интернет без света и сколько часов;
  • если ответ не устроит, найти ближайшего и подайте заявку на подключение;
  • обеспечить Wi-Fi-роутер бесперебойным питанием.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко предупредил, что россияне, вероятно, ожидают наступления постоянных морозов, чтобы возобновить массированные удары по энергосистеме.

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Дата публикации
Просмотры
472
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