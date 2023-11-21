Как остаться с Интернетом в блекауте: в Минцифре дали советы

По словам Федорова, к сети по технологии xPON, обеспечивающей Интернет без света до 72 часов, подключились 158 тысяч новых абонентов.
Украинские интернет-провайдеры готовятся к возможным отключениям электроэнергии.
Как остаться с Интернетом при отключении света, поделился советами министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, к сети по технологии xPON, обеспечивающей Интернет без света до 72 часов, подключились 158 тысяч новых абонентов.
Федоров советует уже сейчас позаботиться об энергостойком Интернете. Для этого нужно:
- уточнить у собственного провайдера, готов ли он обеспечить Интернет без света и сколько часов;
- если ответ не устроит, найти ближайшего и подайте заявку на подключение;
- обеспечить Wi-Fi-роутер бесперебойным питанием.
Ранее министр энергетики Герман Галущенко предупредил, что россияне, вероятно, ожидают наступления постоянных морозов, чтобы возобновить массированные удары по энергосистеме.
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