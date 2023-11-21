Як залишитися з Інтернетом у блекаут: у Мінцифри дали поради

За словами Федорова, до мережі за технологією xPON, яка забезпечує Інтернет без світла до 72 годин, підʼєдналися 158 тисяч нових абонентів.

Українські інтернет-провайдери готуються до можливих відключень електроенергії.

Як залишитися з Інтернетом під час відключення світла, поділився порадами міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, до мережі за технологією xPON, яка забезпечує Інтернет без світла до 72 годин, підʼєдналися 158 тисяч нових абонентів.

Федоров радить вже зараз подбати про енергостійкий Інтернет. Для цього потрібно:

уточнити у власного провайдера, чи готовий він забезпечити Інтернет без світла й на скільки годин;

якщо відповідь не влаштує, знайти найближчого й подайте заявку на підключення;

забезпечити Wi-Fi-роутер безперебійним живленням.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко попередив, що росіяни, ймовірно, чекають на настання постійних морозів, щоб відновити масовані удари по енергосистемі.

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