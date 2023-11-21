Оля Полякова пожаловалась, что поправилась на восемь кило, и удивила причиной

Украинская певица Оля Полякова неожиданно призналась, что за короткий срок поправилась на 8 килограмм и назвала причину столь резкого скачка веса.

В своем фотоблоге звезда решилась рассказать, что несколько недель назад полностью перестала курить электронные сигареты и употреблять алкоголь. Полякова не стесняясь, начала делиться первыми впечатлениями.

Оля Полякова

В частности, звезда отметила, что избавление от плохих привычек переросло в чрезмерное желание есть. По словам певицы, ее вкусовые предпочтения полностью изменились и теперь она тяготеет к сладкому, когда раньше отказывалась от него. Это и привело к стремительному набору веса.

"Я две недели назад бросила курить электронку и употреблять алкоголь. Кроме того, что стало грустно жить, больше никаких противопоказаний. Вместо этого я начала жрать. И не только еду в чрезмерном количестве, но еще и сладкое – то, чего я никогда не делала. Я просто не люблю сладкое. Сейчас я хочу курить и потому тяну в рот шоколад, конфеты или еще что-то. В общем, плюс восемь", - откровенно поделилась историей Оля Полякова.

Оля Полякова

Активные поклонники артистки сразу начали давать ей рекомендации. Впрочем, знаменитость сообщила, что со всем справится сама.

"Что вы меня закидали своими советами. Я справлюсь, еще и не с таким справлялась", - добавила певица.

Напомним, недавно украинская певица Оля Полякова раскритиковала известных блогеров. Звезда привела несколько примеров ложной картинки в соцсетях.

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