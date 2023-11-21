MELOVIN рассекретил, свободно ли его сердце сейчас

Также артист рассказал, изменял ли кому-то в отношениях.
Украинский певец MELOVIN, у которого недавно диагностировали неизлечимую болезнь, признался, не одинок ли он сейчас, и поделился тайнами собственных отношений.
Так, артист откровенно рассказал о подробностях своей личной жизни в программе "На двох стільцях". На вопрос ведущей Леры Товстолес, находится ли он в отношениях, MELOVIN выразил свое решительное "Нет".
Также певец заговорил о ревности. В частности, он отметил, что очень ревностный и готов пойти на серьезные шаги, когда узнает об измене.
"Очень ревнивый. Дом сжег бы", - в шутку сказал артист.
В реальной жизни, когда случалась измена, звезда вспомнил, что не скрывал эмоций.
"Да я нах*р всех слал", — рассказал знаменитость.
Однако, MELOVIN признался, что, несмотря на свои убеждения, изменял и сам. Впрочем, вдаваться в подробности не стал.
"Было такое. Сам себя нах*р послал", - снова отшутился артист.
Также MELOVIN в очередной раз подчеркнул, что свободные отношения для него – табу. По его словам, лучше остаться одиноким. Хотя он и не осуждает выбор других.
Напомним, недавно украинский певец MELOVIN эмоционально прокомментировал пожелание подписчицы получить контузию на фронте. Он так и не понял, такой злости и агрессии.
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