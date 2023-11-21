MELOVIN розсекретив, чи вільне його серце зараз

Також артист розповів, чи зраджував у стосунках.

Український співак MELOVIN, у якого нещодавно виявили невиліковну хворобу, зізнався, чи зараз несамотній, і поділився таємницями власних стосунків.

Так, артист відверто розповів про подробиці свого особистого життя у програмі "На двох стільцях". На запитання ведучої Лєри Товстолєс, чи перебуває він у стосунках, MELOVIN висловив своє рішуче "Ні".

Також співак заговорив про ревнощі. Зокрема, він зазначив, що дуже ревний і ладен піти на серйозні кроки, коли дізнається про зраду.

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

"Дуже ревнивий. Хату спалив би", - жартома сказав артист.

У реальному житті, коли траплялася зрада, зірка пригадав, що не приховував емоцій.

"Та я нах*р усіх слав", - розповів знаменитість.

Однак, MELOVIN зізнався, що попри свої переконання, зраджував й сам. Втім, вдаватися у подробиці не став.

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

"Було таке. Сам себе нах*р послав", - знову віджартувався артист.

Також MELOVIN вкотре наголосив, що вільні стосунки для нього – табу. За його словами, краще залишитися наодинці. Хоч він і не засуджує вибір інших.

Нагадаємо, нещодавно український співак MELOVIN емоційно прокоментував побажання підписниці отримати контузію на фронті. Він так і не зрозумів, такої агресії та злості.

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