Неизлечимо больной MELOVIN назвал свой диагноз: "Тебя съедает изнутри"

Украинский певец MELOVIN откровенно признался, от какой неизлечимой болезни страдает.

В своем Instagram исполнитель назвал диагноз, который ему поставили врачи. MELOVIN признался, что страдает от сахарного диабета. Эта болезнь наследственная, поэтому она передалась исполнителю генетически.

"У меня сахарный диабет. Самое главное, чтобы вы поняли, что за собой нужно следить, себя нужно любить и себя нужно проверять всегда. Любой вид диабета, он тебя съедает изнутри, если ты не начнешь вовремя действовать и за ним следить ", – поделился певец.

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Также MELOVIN рассказал, как узнал о своей болезни. Это произошло случайно. Артист решился на хирургическое вмешательство. Певец хотел удалить комки Биша. Однако для операции нужно было сдать кровь на анализы. Так врачи и обнаружили болезнь.

"Как я узнал о своей болезни? Сюрреалистично! У меня всегда были проблемы с лишним весом: то я вешу 85 кило, то я вешу 70, то я снова вешу 85. Что я хотел сделать? Я хотел удалить комки Биша. Я думал, что этим я проблему точно решу. Без анализов это все нельзя делать. Я сдал кровь и был в шоке", — признался певец.

Шокирующее признание: MÉLOVIN о своей неизлечимой болезни

Напомним, недавно MELOVIN признался, что у него диагностировали неизлечимую болезнь. Певец долгое время проходил медицинские обследования, и в конце концов врачи поставили диагноз.

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