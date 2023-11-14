В Киеве горит СТО: видео

Ориентировочная площадь пожара составляет 150 квадратных метров, люди пытаются спасти свои автомобили.

В Киеве разгорелся масштабный пожар на улице Ушинского. Горит сто.

Огонь охватил конструкцию здания.

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, что люди пытаются спасти автомобили.

"На месте уже работают спасатели. Ориентировочная площадь пожара составляет 150 квадратных метров", — сообщили сайту ТСН.ua в ГСЧС Киева.

По состоянию на 18:10 спасатели сообщили, что пожар локализован.

В Киеве загорелась СТО

Напомним, в Киевской области автомобиль сгорел вместе с водителем.

Читайте также: