В Киеве горит СТО: видео

Ориентировочная площадь пожара составляет 150 квадратных метров, люди пытаются спасти свои автомобили.
В Киеве разгорелся масштабный пожар на улице Ушинского. Горит сто.
Огонь охватил конструкцию здания.
На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, что люди пытаются спасти автомобили.
"На месте уже работают спасатели. Ориентировочная площадь пожара составляет 150 квадратных метров", — сообщили сайту ТСН.ua в ГСЧС Киева.
По состоянию на 18:10 спасатели сообщили, что пожар локализован.
Напомним, в Киевской области автомобиль сгорел вместе с водителем.
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