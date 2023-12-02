"Процессы в РФ контролируют": Подоляк о подрыве Байкало-Амурской магистрали

Сейчас вопрос состоит в том, как долго будет продолжаться блокада этой магистрали.

Накануне стало известно о взрыве на Байкало-Амурской магистрали. Это единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между Россией и Китаем, который, в частности, использовался для военного снабжения. Что свидетельствует об активности украинских партизан.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

Советник ОП говорит, что сейчас нужно дождаться результативности этих действий в Бурятии. Потому что одно дело – взорвать, а другое – как долго будет продолжаться блокада этой магистрали. Это очень важно, потому что снабжение на день – это одно дело, а снабжение, например, на месяц – другое”, — рассказал Подоляк.

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Он добавил, что следует дождаться официальных комментариев наших спецслужб. Несмотря на это, становится очевидным, что определенные процессы в России совершенно точно контролируют, модерируют и имеют доступ.

"Я веду к тому, чтобы лишить страха, что российская ФСБ или главное управление Генштаба Минобороны – это якобы профессиональные структуры с разветвленной сетью, а наши не умеют работать", — отмечает Подоляк. По его словам, украинские спецслужбы намного эффективнее с точки зрения модерирования.

Напомним, у россиян снова пылает: СБУ удалось провести чрезвычайно сложную, но важную операцию в глубине России. Взорвали единственное серьезное железнодорожное сообщение между РФ и Китаем.

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