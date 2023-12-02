"Процеси в РФ контролюють": Подоляк про підрив Байкало-Амурській магістралі

Зараз питання полягає в тому, наскільки довго продовжуватиметься блокада цієї магістралі.

Напередодні стало відомо про вибух на Байкало-Амурській магістралі. Це єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між Росією та Китаєм, який зокрема використовувався для військового постачання. Що свідчить про активність українських партизанів.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

Радник ОП каже, що зараз потрібно дочекатися результативності цих дій в Бурятії. Тому що одна справа – підірвати, а інша – наскільки довго продовжуватиметься блокада цієї магістралі. Це дуже важливо, тому що постачання на день – це одна справа, а постачання, наприклад, на місяць – інша", - розповів Подоляк.

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Він додав, що варто дочекатися офіційних коментарів наших спецслужб. Попри це, стає очевидним, що певні процеси в Росії абсолютно точно контролюють, модерують і мають доступи.

"Я веду до того, щоб позбавити страху, що російська ФСБ чи головне управління Генштабу Міноборони – це нібито професійні структури з розгалуженою мережею, а наші не вміють працювати", - зауважує Подоляк. За його словами, українські спецслужби набагато ефективніші з точки зору модерування

Нагадаємо, у росіян знову палає: СБУ вдалося провести надзвичайно складну, але важливу операцію в глибині Росії. Підірвали єдине серйозне залізничне сполучення між РФ і Китаєм.

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