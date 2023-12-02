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В Україні оголошено повномасштабну повітряну тривогу

В Україні оголошено повномасштабну повітряну тривогу

"Почервоніли" всі регіони

Пройдіть до укриття.

Сьогодні, 2 грудня, в Україні оголошена повітряна тривога, яка охопила всі регіони.

За даними моніторингових каналів, злетів МіГ-31К. Винищувач є потенційним носієм "Кинджалів", тому перебувайте в укриттях до відбою.

Нагадаємо, повітряні тривоги в Україні останнім часом стали довшими. Вони можуть тривати до п’яти годин. Річ у тім, що російська армія відпрацьовує дозаправлення літаків у повітрі. Таким чином, час перебування ворожого МіГа в повітрі зростає вдвічі.

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