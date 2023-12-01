СБУ влаштувала "БАМ" у Бурятії: все, що відомо про вибух у тунелі та наслідки (відео)

СБУ влаштувала вибух 30 листопада на Байкало-Амурській магістралі в РФ – у Північномуйському тунелі ім. Бессолова в Бурятії. Значних пошкоджень зазнала залізнична колія, а також згоріли десятки цистерн із пальним. Росіяни розслідують справу як теракт.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про підрив тунелю БАМ у Бурятії.

Вибух у тунелі БАМ – що відомо

У ніч проти 30 листопада прогримів вибух на Байкало-Амурській магістралі, а саме в Північномуйському тунелі ім. Бессолова, що розташований у Бурятії. Під час руху вантажного потяга спрацювали чотири вибухівки.

Український журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на власні джерела заявив, що це була чергова успішна спецоперація СБУ. У самому відомстві цю інформацію поки що не коментували.

Зауважимо, що частина ділянка БАМ у Бурятії – єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між Росією та Китаєм. Країна-агресорка використовує цей шлях для військових поставок, однак зараз його робота паралізована.

Північномуйський тунель у Бурятії / Фото з російських пабліків

Українська влада – про вибух у тунелі в Бурятії

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що слід дочекатися офіційного підтвердження сліду українських спецслужб у цьому інциденті.

"Дочекаємося офіційних коментарів наших спецслужб. Однак те, що вони абсолютно точно контролюють певні процеси в Росії, модерують і мають доступ – це очевидно. Тобто я б сказав, що і СБУ, і ГУР дуже потужно можуть працювати в Росії", – заявив Подоляк.

Він також висловив переконання, що "є і самі громадяни Росії на її території, які досить ефективно знищують певні об'єкти".

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Що кажуть росіяни про підрив тунелю на БАМі

В Росії інцидент на залізниці визнали, проте спершу стверджували, що вона там якось сама вибухнула – начебто замкнуло проводку. У російських телеграм-каналах повідомлялося про пошкодження трьох вантажних вагонів.

"Вантажний потяг із 50 вагонів почав в'їжджати до тунелю неподалік станції Окусікан у Бурятії, коли машиніст почув звук вибуху. В одному з вагонів почалася пожежа. Машиніст потяга та його помічник не постраждали. Внаслідок пригоди було пошкоджено три вагони-цистерни – один із них вигорів повністю", – йшлося у повідомленнях пабліків.

Вже 1 грудня росіяни заявили, що причиною вибуху в Бурятії стала диверсія. Слідчі порушили кримінальну справу за статтею "теракт". Уточнюється, що невідомі підірвали вантажний склад (50 вагонів) на перегоні "Ітікіт-Окусікан" – це 41 цистерна з дизельним паливом та три цистерни з авіаційним паливом. Як розповіли в локомотивній бригадм, під час руху тунелем знялася напруга і потяг загальмував. Поки члени бригади з'ясовували причину, у тунелі почалося сильне задимлення. Тож бригада закріпила потяг і залишила тунель.

У Мережі також з'явилися відео з місця вибуху. На нічних кадрах видно охоплені вогнем цистерни і територію поряд.

Вибух у тунелі БАМ: з’явилося відео з місця диверсії в Бурятії

Наслідки вибуху в тунелі – що пошкоджено

За словами росіян, внаслідок вибуху в тунелі вигоріли 16 цистерн від "голови" потяга. У двох цистерн (20 і 22 від "голови") у районі зливу виявили пробоїну.

Після вибуху з місця інциденту вдалося вивезти 14 цистерн, але подальше транспортування вагонів поки неможливе, адже вибух серйозно пошкодив рейки, а паливо їх затопило.

Повідомляється, що пізніше у цьому районі було підірвано ще один залізничний склад. Вигоріли чотири цистерни, ще дві були пошкоджені вогнем. За попередніми даними, паливо розлилося на площу 150 кв. м.

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