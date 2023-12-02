Оккупант отправился на войну против Украины в июне 2023 года.
Вооруженные силы Украины ликвидировали на войне так называемого "атамана казаков" Воздвиженского хуторского общества Курганинского РКО Артема Феня.
Об этом сообщил военный Анатолий Штефан "Штирлиц".
"Бросил жену и коня и свалил искать приключения в Украину. По традиции успешно был демобилизован", — отметил военный.
Как пишут пропагандисты, Артем Фень отправился на фронт добровольцем в составе "казачьего" отряда в июне 2023 года.
Напомним, на войне ликвидировали оккупанта, который в течение нескольких недель жестоко издевался над котом, животное после пыток умерло (фото).
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