Сколько генералов Россия потеряла в войне против Украины: подсчеты СМИ

В войне против Украины Россия потеряла не менее семи генералов. Последним из них стал недавно ликвидированный генерал-майор Владимир Завадский.

Об этом пишет Newsweek.

"Россия потеряла, по меньшей мере, семь генералов в войне президента Владимира Путина в Украине", – указано в материале.

Седьмым ликвидированным на фронте российским генералом стал Владимир Завадский, который был заместителем командира 14-го армейского корпуса. Генерал-майор погиб от взрыва мины. О его гибели ранее сообщил украинский военный Анатолий Штефан "Штирлиц".

Перед Завадским в последний раз российский высокопоставленный офицер погиб в июле 2023 года. Это произошло возле оккупированного Бердянска, а погибшим оказался генерал-лейтенант Олег Цоков. Он командовал 144-й мотострелковой дивизией.

Newsweek отмечает, что во время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла ряд высокопоставленных офицеров и генералов. Издание обратилось в Министерство обороны РФ за соответствующим комментарием по электронной почте.

Ранее издание "Медиазона" информировало, что по состоянию на 2 июня на фронте в Украине было ликвидировано, по меньшей мере, четыре российских генерала, 58 полковников и 176 подполковников. Среди них – генерал-майор Канамат Боташев, генерал-майор Владимир Фролов, генерал-майор Роман Кутузов и генерал-майор Андрей Суховецкий.

"Русская служба ВВС" и "Медиазона" также сообщали, что за первый месяц украинского контрнаступления – с 4 июня по 7 июля 2023 года – в боях погибли один российский генерал, два полковника и три подполковника.

В июне российский военный блогер Юрий Котенок сообщал о гибели в результате обстрела в Донецкой области 52-летнего генерал-майора Сергея Горячева – начальника штаба 35-й общевойсковой армии.

Украинский экс-военный и журналист Виктор Коваленко сказал Newsweek, что каждая потеря высшего военного офицера создает "временный локализованный хаос" в российской армии, поскольку ее подразделения "не обучены и даже не имеют права маневрировать автономно".

К слову, в ноябре ВСУ ликвидировали на фронте заместителя начальника штаба 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии РФ Сергея Никулина.

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