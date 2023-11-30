Скільки генералів Росія втратила у війні проти України: підрахунки ЗМІ

Кожна втрата вищого військового офіцера створює "тимчасовий локалізований хаос" у російській армії.

У війні проти України Росія втратила щонайменше сім генералів. Останнім з них став нещодавно ліквідований генерал-майор Володимир Завадський.

Про це пише Newsweek.

"Росія втратила щонайменше сім генералів у війні президента Володимира Путіна в Україні", – вказано в матеріалі.

Сьомим ліквідованим на фронті російським генералом став Володимир Завадський, який був заступником командира 14-го армійського корпусу. Генерал-майор загинув від вибуху міни. Про його загибель раніше повідомив український військовий Анатолій Штефан "Штірліц".

Перед Завадським востаннє російський офіцер-високопосадовець загинув у липні 2023 року. Це сталося біля окупованого Бердянська, а загиблим виявився генерал-лейтенант Олег Цоков. Він командував 144-ю мотострілецькою дивізією.

Newsweek зазначає, що під час повномасштабного вторгнення до України Росія втратила низку високопоставлених офіцерів і генералів. Видання звернулося до Міністерства оборони РФ по відповідний коментар електронною поштою.

Раніше видання "Медиазона" інформувало, що станом на 2 червня на фронті в Україні було ліквідовано щонайменше чотирьох російських генералів, 58 полковників і 176 підполковників. Серед них – генерал-майор Канамат Боташев, генерал-майор Володимир Фролов, генерал-майор Роман Кутузов і генерал-майор Андрій Суховецький.

"Русская служба ВВС" і "Медиазона" також повідомляли, що за перший місяць українського контрнаступу – від 4 червня по 7 липня 2023 року – у боях загинули один російський генерал, два полковники і три підполковники.

У червні російський військовий блогер Юрій Котенок повідомлявч про загибель унаслідок обстрілу на Донеччині 52-річного генерал-майора Сергія Горячова – начальника штабу 35-ї загальновійськової армії.

Український ексвійськовий і журналіст Віктор Коваленко сказав Newsweek, що кожна втрата вищого військового офіцера створює "тимчасовий локалізований хаос" у російській армії, оскільки її підрозділи "не навчені і навіть не мають права маневрувати автономно".

До слова, у листопаді ЗСУ ліквідували на фронті заступника начальника штабу 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії РФ Сергія Нікуліна.

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