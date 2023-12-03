Генерал Годжес спрогнозував, чого очікувати на фронті взимку

Експерт каже, що ми побачимо зниження ефективності деяких їхніх дронів.

Українських військових очікує чергова важка зима. Попри це, вони не збираються знижувати темп.

Таку думку висловив екскомандувач армії США в Європі, генерал у відставці та очільник Кафедри стратегічних досліджень Першинга у Центрі аналізу європейської політики Бен Годжес, передає Голос Америки.

За його словами, ЗСУ продовжать тиснути на росіян, на їхню логістику.

"В мене немає жодних сумнівів, що Росія робитиме те саме, що і минулої зими - атакуватиме енергомережу, аби зробити життя цивільних жахливим. Мета - підірвати готовність українського народу до спротиву. Тому засоби протиповітряної оборони мають бути першими в списку постачання Україні", - каже Годжес.

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Водночас він підкреслює, що не хотів би бути російським рядовим, який сидить в окопі.

"В них жахлива система логістики, їхнім лідерам начхати на них. Тож російські солдати жахливо страждатимуть взимку. Я думаю. що ми побачимо зниження ефективності деяких їхніх дронів", - зазначив він.

Нагадаємо, під Авдіївкою росіяни розстріляли беззбройних бійців ЗСУ, які здалися в полон. Військовий злочин росіяни скоїли недалеко від села Степове Донецької області.

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