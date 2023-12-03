Нічна атака "Шахедами" та прицільні удари: як минула ніч у регіонах України

Ніч у деяких регіонах України була неспокійною.

Ситуація в регіонах за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина: за добу — 5 обстрілів (66 вибухів). Із мінометів, САУ та артилерії ворог обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони.

У Семенівській громаді через обстріл із міномету знищено житлову будівлю, пошкоджено 2 житлові будівлі, водонапірну вежу. Поранення отримали двоє місцевих жителів.

Сумщина: вночі росіяни здійснили обстріл Краснопільської громади. Зафіксовано 5 вибухів з міномету. Попередньо — без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 22 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 149 вибухів.

В Юнаківській громаді внаслідок одного з артобстрілів пошкоджено складське приміщення фермерського господарства. Інформація про постраждалих не надходила.

Запорізька область: минулої доби росіяни завдали 86 ударів по 19 населених пунктах області.

73 артудари прийшлися по території Новоданилівки, Білогір'я, Левадного, Полтавки, Роботиного, Плавнів, Кам'янського, Степового, Малих Щербаків, П'ятихаток та інших прифронтових міст і сіл.

Надійшло 3 повідомлення про руйнування в результаті обстрілів. Без постраждалих.

Дніпропетровщина: вчора зранку окупанти вдарили ракетами по Дніпровському району області. Минулося без постраждалих.

Також вдень ворог застосував дрон-камікадзе по Нікополю. Пошкоджене комунальне підприємство. Люди не постраждали.

Пізно ввечері Нікопольщина двічі перебувала під ворожим вогнем. Армія противника тероризувала районний центр та Червоногригорівську громаду. Цілила з важкої артилерії. Без наслідків та жертв.

Харківщина: на Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Уди, Стогнії Богодухівського району, Ветеринарне Харківського району. Авіаційних ударів зазнала Козача Лопань Харківського району.

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки, Іванівки, де силами оборони відбито 7 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове.

Вчора ворог з території РФ обстріляв смт Козача Лопань. Також ворог обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. Без постраждалих.

Вчора ввечері окупанти обстріляли смт. Куп’янськ-Вузловий. Зафіксоване влучання біля багатоквартирного будинку. Без постраждалих.

Луганщина: наші оборонці відбили російську атаку поблизу Стельмахівки, що на Сватівщині. Не полишає противник намірів й захоплення Серебрянського лісу, де його тільки за учора чотири рази зупинили українські захисники.

За добу противник здійснив 131 обстріл (529 снарядів).

Донеччина: під вогнем росіян минулої доби: Авдіївка, смт Очеретине, смт Щербинівка, с.Галицинівка, с.Майорськ, с.Новобахмутівка, смт. Новоекономічне

Пошкоджено 14 житлових будинків, школа, дитсадок. Без загиблих та поранених за добу.

Миколаївщина: вночі силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 8 ворожих БпЛА "Shahed-131/136".

Також вночі окупанти з Кінбурнської коси обстріляли з артилерії Куцурубську громаду. Влучили по відкритих територіях. Люди не постраждали.

Вчора ввечері ворог з реактивних систем залпового вогню вдарив по Березанській громаді. В одному з населених пунктів пошкоджено житлові будинки, гараж та авто. Виниклу пожежу оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 76 обстрілів (397 снарядів), з них по м. Херсон — 5 обстрілів (27 снарядів).

Росіяни поцілили у райони 24 населених пунктів області; територію заводу у Херсоні; електромережу у Херсонському районі.

Внаслідок російського обстрілу Тягинки постраждала місцева жителька. До лікарні доправили 70-річну постраждалу. Медики надають їй допомогу.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни знову атакували Україну. Більше про це читайте у новині.

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