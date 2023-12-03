Під час повітряної тривоги на Хмельниччині спрацювала ППО

Під час повітряної тривоги на Хмельниччині відпрацювали українські сили протиповітряної оборони.

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Про це повідомив заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Він заявив, що в регіоні вдалось уникнути руйнувань інфраструктури та жертв серед населення.

"Під час повітряної тривоги у Хмельницькому районі працювали сили ППО. Станом на даний момент повідомлень у відповідні служби про постраждалих чи пошкодження інфраструктури не надходило. Дякуємо ЗСУ за оборону неба над Хмельниччиною", - йдеться у повідомленні Тюріна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ вдарила безпілотниками по Одеській області.

Крім того, ми раніше інформували, що у дроні Shahed знайшли SIM-карту українського оператора.

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