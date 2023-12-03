Під час повітряної тривоги на Хмельниччині спрацювала ППО

Вдалось уникнути руйнувань інфраструктури та жертв серед населення.
Під час повітряної тривоги на Хмельниччині відпрацювали українські сили протиповітряної оборони.
Про це повідомив заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
Він заявив, що в регіоні вдалось уникнути руйнувань інфраструктури та жертв серед населення.
"Під час повітряної тривоги у Хмельницькому районі працювали сили ППО. Станом на даний момент повідомлень у відповідні служби про постраждалих чи пошкодження інфраструктури не надходило. Дякуємо ЗСУ за оборону неба над Хмельниччиною", - йдеться у повідомленні Тюріна.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ вдарила безпілотниками по Одеській області.
Крім того, ми раніше інформували, що у дроні Shahed знайшли SIM-карту українського оператора.
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