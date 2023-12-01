У дроні Shahed знайшли SIM-карту українського оператора (фото)

За допомогою SIM-карт ворог керує дронами та може змінювати траєкторію їхніх польотів.

В одному зі збитих російських безпілотників типу Shahed виявили батарею, модем та SIM-карту українського мобільного оператора "Київстар".

Про це повідомили OSINT-розслідувачі в Телеграм-каналі та Інститут вивчення війни (ISW).

Військові аналітики із посиланням на відкриті українські джерела ппоінформували, що росіяни використовують українські SIM-карти мобільного оператора "Київстар" для керування дронами-камікадзе Shahed.

Ці SIM-карти також дають змогу окупантам використовувати мобільну мережу "Київстар" задля відстеження місця перебування безпілотника та зміни траєкторії його польоту.

SIM-карта "Київстар" у безпілотнику Shahed / Фото: OSINT-розслідувачі

Реакція "Київстар" на SIM-карту в Shahed

У компанії "Київстар" відреагували на цю інформацію та заявили, що вже співпрацюють з правоохоронними органами для того, щоб "унеможливити повторення ситуації в майбутньому".

До слова, раніше ЗМІ повідомляли, що Україна начебто продовжує продавати Росії деталі до літаків та гелікоптерів. Однак АТ "Українська оборонна промисловість" спростувала інформацію про те, що підприємства "Компанія авіаційного та ракетно-технічного будування", ХМЗ "ФЕД" "Київський завод "Радар" працюють із російською компанією "Авиа ФЭД сервис".

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