Міноборони провело випробування нових FPV-дронів (відео)

Для більшості виробників це випробування стало хорошою можливістю побачити вразливі місця своїх розробок.

Міністерство оборони провело випробування нових FPV-дронів, які були спроєктовані та виготовлені приватними компаніями.

Про це інформує пресслужба Міноборони.

"Мета цих випробувань — перевірити роботу безпілотників під впливом випромінювання комплексу радіоелектронної боротьби (РЕБ). Окремо тестували стійкість БпЛА до придушення сигналу відеозв’язку та каналу керування безпілотником", - йдеться у повідомленні.

У відомстві заявили, що для більшості виробників це випробування стало хорошою можливістю побачити вразливі місця своїх розробок і в подальшому зосередитись саме на вдосконаленні презентованих проєктів щодо протидії РЕБ.

"Один з виробників продемонстрував свою серійну розробку дрона-камікадзе. Цей зразок показав стійкість каналів відеозв'язку та управління дроном у протистоянні з комплексом РЕБ", - заявили у Міноборони.

Міністерство оборони провело випробування нових FPV-дронів

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія “Українська бронетехніка” працює над постачанням і випробуванням кількох систем радіоелектронної боротьби купольного типу для захисту бронеавтомобілів від загрози БПЛА.

Крім того, ми раніше інформували, що пілоти ударних БПЛА знищили бронетехніку окупантів на Херсонщині.

Читайте також: