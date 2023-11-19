Українка 21 рік живе на безлюдному острові посеред Дніпра – відео, фото

Полтавчанка Лариса Ребриста 21 рік живе на безлюдному острові Вишняки – у місці, де Ворскла впадає до Дніпра. Острів оточують води Кам’янського водосховища – однієї із шести великих штучних водойм у каскаді Дніпра.

Про це розповідає "Полтавська Хвиля".

Лариса мешкає тут без світла, опалення і водопостачання понад 20 років.

Чому жінка переїхала жити на острів

Ларисі Ребристій – 66, на острів вона переїхала 2002 року разом з чоловіком Володимиром, якому запропонували працювати тут єгерем.

Лариса Ребриста, яка 21 рік живе на безлюдному острові Вишняки / Фото: скриншот

Проте через чотири роки (2006 року) чоловік помер від раку. А Лариса так і продовжила жити на острові – їй не було куди повертатися: їхній будинок у селі Ревущине на Полтавщині на той час встигли розтягти "добрі люди", яких вони пустила жити.

Будинок Лариси на острові Вишняки / Фото: скриншот

Жити самій серед густого лісу і води Лариса не боїться. Щоб вижити на острові, жінка тримає маленьке господарство – кози, кури та качки. Охороняти хазяйство від диких тварин допомагають собаки.

Господарство Лариси на острові / Фото: скриншот

Коло хати є невеличкий город – там ростуть помідори, полуниця та пару фруктових дерев.

Найважче взимку. Коли лід сковує затоку – база до весниза лишається відрізаною від "великої землі". Пані Лариса завжди ретельно готується до цього сезону: закуповує борошно, цукор та олію.

Лариса Ребриста, яка 21 рік живе на безлюдному острові Вишняки / Фото: скриншот

Проте через понад 20 років життя на острові жінці загрожує виселення. Як розповіла Лариса, товариство мисливців хоче виселити її Ларису, бо вона не має прав на будинок, в якому їй колись дозволили жити. Однак йти пенсіонерці нікуди.

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