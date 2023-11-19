Українка 21 рік живе на безлюдному острові посеред Дніпра – відео, фото

Лариса Ребриста – єдина мешканка острова Вишняки.
Полтавчанка Лариса Ребриста 21 рік живе на безлюдному острові Вишняки – у місці, де Ворскла впадає до Дніпра. Острів оточують води Кам’янського водосховища – однієї із шести великих штучних водойм у каскаді Дніпра.
Про це розповідає "Полтавська Хвиля".
Лариса мешкає тут без світла, опалення і водопостачання понад 20 років.
Чому жінка переїхала жити на острів
Ларисі Ребристій – 66, на острів вона переїхала 2002 року разом з чоловіком Володимиром, якому запропонували працювати тут єгерем.
Проте через чотири роки (2006 року) чоловік помер від раку. А Лариса так і продовжила жити на острові – їй не було куди повертатися: їхній будинок у селі Ревущине на Полтавщині на той час встигли розтягти "добрі люди", яких вони пустила жити.
Жити самій серед густого лісу і води Лариса не боїться. Щоб вижити на острові, жінка тримає маленьке господарство – кози, кури та качки. Охороняти хазяйство від диких тварин допомагають собаки.
Коло хати є невеличкий город – там ростуть помідори, полуниця та пару фруктових дерев.
Найважче взимку. Коли лід сковує затоку – база до весниза лишається відрізаною від "великої землі". Пані Лариса завжди ретельно готується до цього сезону: закуповує борошно, цукор та олію.
Проте через понад 20 років життя на острові жінці загрожує виселення. Як розповіла Лариса, товариство мисливців хоче виселити її Ларису, бо вона не має прав на будинок, в якому їй колись дозволили жити. Однак йти пенсіонерці нікуди.
Нагадаємо, парамедикиня "Тайра" врятувала життя пасажиру у літаку (фото).
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