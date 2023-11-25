Бельгія презентує нову безпілотну башту на танк Leopard: в чому її переваги

Бельгійська оборонна компанія John Cockerill в грудні проведе презентацію нового варіанту модернізації танка Leopard 1A5. Головна відмінність полягає в заміні “класичної” башти на безпілотну.

Про це пише Defence24.

Як зазначається, нова безпілотна башта має модель Cockerill 3105 з 105-мм гарматою Cockerill HP. Виготовлена вона з алюмінію та має низький рівень захисту, проте встановлення її на танк дозволяє убезпечити екіпаж та загально покращує живучість машини.

Крім того, нова система покращить ситуаційну обізнаність екіпажу, збільшить амплітуду кутів підйому для гармати та підвищить вогневу міць шляхом установки сучасної системи управління вогнем.

Однак для того, аби встановити модернізовану башту на Leopard 1A5, корпус танку потрібно переробити. Оскільки висота внутрішніх елементів башти значно вища за висоту корпусу танка, то для Cockerill 3105 треба наростити своєрідне "кільце".

Нагадаємо, що одним з найбільших здобутків України президент Володимир Зеленський вважає вигнання російського флоту, який домінував у Чорному морі.

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