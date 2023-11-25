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Повітряна тривога перервала пресконференцію Зеленського – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Повітряна тривога перервала пресконференцію Зеленського – відео

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Під час пресконференції пролунала повітряна тривога.

Президент України Володимир Зеленський 25 листопада у Києві має зустріч президентами Швейцарії, Литви та Латвії.

У Мережі показали відео, як під час пресконференції пролунав сигнал повітряної тривоги.      

Володимир Зеленський саме відповідав на запитання про блокаду товарів на кордоні з Євросоюзом. Після чого президенти пішли до укриття.

У Києві та області була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Нагадаємо, Зеленський провів зустріч із президентом Швейцарії Аленом Берсе, який 25 листопада прибув із візитом до Києва.

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