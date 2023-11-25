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Воздушная тревога прервала пресс-конференцию Зеленского – видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
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Воздушная тревога прервала пресс-конференцию Зеленского – видео

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офис президента Украины

В ходе пресс-конференции прозвучала воздушная тревога.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября в Киеве встретится президентами Швейцарии, Литвы и Латвии.

В Сети показали видео, как во время пресс-конференции прозвучал сигнал воздушной тревоги.  

Владимир Зеленский как раз отвечал на вопрос о блокаде товаров на границе с Евросоюзом. После чего президенты пошли в укрытие.

В Киеве и области была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

Напомним, Зеленский провел встречу с президентом Швейцарии Аленом Берсе, прибывшим 25 ноября с визитом в Киев.

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Дата публикации
Просмотры
433
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