Без помощи США не останемся, вопрос когда и сколько: объяснение эксперта

Похоже, что Конгресс США может принять федеральный бюджет на 2024 год, где заложена помощь Украине, только в феврале.

"Давайте уже после Дня благодарения". Наверное, именно так американские законодатели отвечали журналистам о том, когда Конгресс США таки примет федеральный бюджет на 2024 год. Уже три месяца подряд на Капитолийском холме царит жесткий политический кризис, подогретый президентскими выборами, которые должны пройти в ноябре следующего года.

ТСН.ua подробно освещает происходящее в Америке, которая является основным военным и финансовым донором Украины в войне против России. И политический кризис в Конгрессе США, впервые в истории приведший к отставке спикера Палаты представителей Кевина Маккарти из-за шантажа небольшой группы трампистов в рядах Республиканской партии, играет против нас. Новоизбранный спикер из рядов тех же трампистов Майк Джонсон, который и до этого не был сторонником помощи Украине, теперь на такой же "растяжке" из-за заоблачных требований трампистов, как и его предшественник.

В Пентагоне говорят прямо: из-за того, что Конгресс до сих пор не одобрил федеральный бюджет, они вынуждены "резать" пакеты помощи Украине, которые выделяются из оставшихся на счетах средств. Но их уж очень мало. Многие американские законодатели, как из числа демократов, так и республиканцев, уверяют, что двухпартийная поддержка Украины сохраняется. Однако когда Конгресс все же может одобрить наш пакет помощи на следующий год, никто прогнозировать не берется.

Чтобы избежать "шатдауна" – остановки работы всех американских госструктур и даже выплат зарплат военным – в середине ноября Конгресс одобрил уже вторую временную так называемую бюджетную резолюцию. Как и в предыдущей, денег на помощь ни Украине, ни Израилю с Тайванем там не было. Главное требование республиканцев – увеличение расходов на усиление безопасности на границе с Мексикой и требований к получению убежища в США.

Что интересно, по этому вопросу республиканцы и демократы не могут прийти к согласию в течение нескольких десятилетий. Однако, по сообщениям многочисленных американских СМИ, Администрации Байдена все же придется пойти на уступки республиканцам по этому поводу, если демократы хотят сохранить поддержку не только для Украины, но и для Израиля с Тайванем.

О перспективах одобрения Конгрессом США пакета помощи Украине на 2024 год ТСН.ua расспросил директора программы "Северная Америка" Совета внешней политики "Украинская призма" Александра Краева.

По словам эксперта, положительный сценарий выглядит таким образом, что до конца февраля следующего года в той или иной форме будет одобрен федеральный бюджет, где будет заложен базовый пакет помощи для Украины, потому что убрать его оттуда — вопрос еще отдельного конституционного кризиса.

"Он должен закрыть наши базовые потребности. Все последующие пакеты и приложения будут дополнительным бонусом, а не вынужденным движением. Если все же пакет в рамках основного бюджета будут "резать", тогда уже демократы пойдут по пути взаимных уступок. Условно, они готовы сделать уступки по увеличению расходов на южную границу в обмен на сохранение конкретной суммы для Украины Учитывая слабость позиции спикера Палаты представителей на современном этапе (благодаря еще уступкам Кевина Маккарти), у Джонсона не будет значительного поля для маневра без риска для собственной должности и влияния трампистов на Палату представителей. А потому и он будет вынужден договариваться", – считает Александр Краев.

Вероятность отставки Майка Джонсона из-за заоблачных требований трампистов, из-за чего и свергли Кевина Маккарти, по мнению эксперта, очень низка. Потому что сейчас уже не получится свалить все на демократов, мол, это их вина, что до 30 сентября не был принят федеральный бюджет на следующий год, как того требует закон.

"Сейчас республиканцы, особенно трамписты, точно будут виноваты и в отсрочке бюджета, и в конституционном кризисе, да и во всех грехах вообще. Плюс, как ни крути, но Джонсон таки продвигает их идеи, хоть и под соусом компромисса", — отмечает. эксперт.

Поэтому, по словам Александра Краева, вопрос с помощью Украины не состоит в том, будет ли она или не будет, а в том, насколько оперативно ее утвердят и в каком объеме.

"Мое видение таково: они пойдут на очередное продолжение — еще одно принятие временной бюджетной резолюции. Пока что по бюджету никаких продвижений нет. В таких условиях Джонсон и Байден должны еженедельно проводить открытые консультации, но Джонсон постоянно консультируется с Трампом", — считает эксперт.

Как отмечает Александр Краев, еще одним компромиссным выходом для Украины может стать наработка Сенатом, где у демократов большинство, временного пакета помощи (по аналогии с временной бюджетной резолюцией, которую уже дважды принимал Конгресс, чтобы избежать "шатдауна" — ред.) Украине и Израилю с суммами, которые нужно уже сейчас. Туда могут также включить расходы на границу с Мексикой. Относительно последнего как раз по этому сейчас работает общая группа демократов и республиканцев. Если им удастся договориться, такой пакет может проголосовать уже к середине декабря.

В отдельном тексте о трех возможных сценариях развития событий в зависимости от событий в США, ТСН.ua уже анализировал риск победы Дональда Трампа на следующих президентских выборах. Об этом уже много пишут и американские СМИ.

В последний год Трамп постоянно заявляет, что закончил бы войну России против Украины за 24 часа, договорившись с Путиным. Параллельно с его стороны постоянно раздаются манипуляции, мол, при его каденции Россия не начинала новые войны, а оккупация Крыма и части Донбасса произошла как раз при президентстве демократической Администрации Барака Обамы. За последний месяц между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским даже произошла заочная перепалка. На одно из очередных заявлений Трампа по поводу войны президент Зеленский пригласил его с визитом в Украину. Однако тот отказался.

Что касается Трампа, то, по словам Александра Краева, он не сможет полностью перекрыть помощь даже при большом желании. А ввиду зависимости его потенциальной кампании и будущей Администрации от оборонно-промышленного комплекса, отказаться от "контракта века" — перевооружение Украины — ему просто не дадут.