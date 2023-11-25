Без допомоги США не залишимося, питання коли й скільки: пояснення експерта

Так виглядає, що Конгрес США може ухвалити федеральний бюджет на 2024 рік, де закладена допомога Україні, лише в лютому.

"Давайте вже після Дня подяки". Напевно, саме так американські законодавці відповідали журналістам про те, коли ж Конгрес США таки ухвалить федеральний бюджет на 2024 рік. Вже три місяці поспіль на Капітолійському пагорбі панує жорстка політична криза, підігріта президентськими виборами, які мають відбутися в листопаді наступного року.

ТСН.ua докладно висвітлює все, що відбувається в Америці, яка є основним військовим і фінансовим донором України у війні проти Росії. І політична криза в Конгресі США, яка вперше в історії призвела до відставки спікера Палати представників Кевіна Маккарті через шантаж невеликої групи трампістів у лавах Республіканської партії, грає проти нас. Новообраний спікер із лав тих самих трампістів Майк Джонсон, який і до цього не був прихильником допомоги Україні, тепер на такій самій "розтяжці" через захмарні вимоги трампістів, як і його попередник.

У Пентагоні кажуть прямо: через те, що Конгрес досі не схвалив федеральний бюджет, вони вимушені "різати" пакети допомоги Україні, які виділяються з коштів, що ще залишилися на рахунках. Але їх вже дуже мало. Багато американських законодавців, як із числа демократів, так і республіканців, запевняють, що двопартійна підтримка України зберігається. Проте, коли Конгрес все ж може схвалити наш пакет допомоги на наступний рік, ніхто прогнозувати не береться.

Щоб уникнути "шатдауну" - зупинки роботи всіх американських держструктур і навіть виплат зарплат військовим - у середині листопада Конгрес схвалив вже другу тимчасову так звану бюджетну резолюцію. Як і в попередній, грошей на допомогу ні Україні, ні Ізраїлю з Тайванем, там не було. Головна вимога республіканців - збільшення видатків на посилення безпеки на кордоні з Мексикою та вимог до отримання притулку в США.

Що цікаво, по цьому питанню республіканці та демократи не можуть дійти згоди протягом кількох десятиліть. Проте, за повідомленнями численних американських ЗМІ, Адміністрації Байдена все ж доведеться піти на поступки республіканцям щодо цього, якщо демократи хочуть зберегти підтримку не лише для України, а й Ізраїлю з Тайванем.

Про перспективи схвалення Конгресом США пакету допомоги Україні на 2024 рік ТСН.ua розпитав у директора програми "Північна Америка" Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександра Краєва.

Наразі, за словами експерта, позитивний сценарій виглядає таким чином, що до кінця лютого наступного року в тій чи іншій формі буде схвалений федеральний бюджет, де буде закладено базовий пакет допомоги для України, бо прибрати його звідти - питання ще окремої конституційної кризи.

"Він має закрити наші базові потреби. Всі наступні пакети й додатки будуть додатковим бонусом, а не вимушеним рухом. Якщо все ж таки пакет в межах основного бюджету будуть "різати", тоді вже демократи підуть шляхом взаємних поступок. Умовно, вони готові зробити поступки щодо збільшення видатків на південний кордон в обмін на збереження конкретної суми для України. Враховуючи слабкість позиції спікера Палати представників на сучасному етапі (дякуючи ще поступкам Кевіна Маккарті), у Джонсона не буде значного поля для маневру без ризику для власної посади та впливу трампістів на Палату представників. А тому й він буде вимушений домовлятися", - вважає Олександр Краєв.

Ймовірність відставки Майка Джонсона через захмарні вимоги трампістів, через що й скинули Кевіна Маккарті, на думку експерта, дуже низька. Бо зараз вже не вийде звалити все на демократів, мовляв, це їхня провина, що до 30 вересня не був ухвалений федеральний бюджет на наступний рік, як того вимагає закон.

"Зараз республіканці, а надто трампісти, точно будуть винні й у відстрочці бюджету, й у конституційній кризі, та й у всіх гріхах взагалі. Плюс, як не крути, але Джонсон таки просуває їхні ідеї, хоч і під соусом компромісу", - зазначає експерт.

Тому, насправді, за словами Олександра Краєва, питання з допомогою Україні не полягає в тому, буде вона чи не буде, а в тому, наскільки оперативно її затвердять і в якому обсязі.

"Моє бачення таке: вони підуть на чергове продовження - ще одне ухвалення тимчасової бюджетної резолюції. Бо наразі по бюджету жодних просувань немає. В таких умовах Джонсон і Байден мають щотижня проводити відкриті консультації, але Джонсон постійно консультується з Трампом", - вважає експерт.

Як зазначає Олександр Краєв, ще одним компромісним виходом для України може стати напрацювання Сенатом, де демократи мають більшість, тимчасового пакету допомоги (за аналогією з тимчасовою бюджетною резолюцією, яку вже двічі ухвалював Конгрес, щоб уникнути "шатдауну" - ред.) Україні та Ізраїлю із сумами, які треба вже зараз. Туди можуть також включити й видатки на кордон із Мексикою. Щодо останнього, якраз по цьому наразі працює спільна група демократів і республіканців. Якщо їм вдасться домовитися, такий пакет можуть проголосувати вже до середини грудня.

В окремому тексті про три ймовірні сценарії розвитку подій у залежності від подій у США, ТСН.ua вже аналізував ризик перемоги Дональда Трампа на наступних президентських виборах. Про це вже багато пишуть й американські ЗМІ.

Протягом останнього року Трамп постійно заявляє, що закінчив би війну Росії проти України за 24 години, домовившись із Путіним. Паралельно з його боку постійно лунають маніпуляції, мовляв, за його каденції Росія не починала нових війн, а окупація Криму й частини Донбасу відбулася якраз за президентства демократичної Адміністрації Барака Обами. За останній місяць між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським навіть сталася заочна перепалка. На одну з чергових заяв Трампа щодо війни, президент Зеленський запросив його з візитом до України. Проте той відмовився.

Щодо Трампа, то, за словами Олександра Краєва, він не зможе повністю перекрити допомогу навіть за великого бажання. А зважаючи на залежність його потенційної кампанії та майбутньої Адміністрації від оборонно-промислового комплексу, відмовитися від "контракту століття" - переозброєння України - йому просто не дадуть.