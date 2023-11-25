Бельгия представит новую беспилотную башню на танк Leopard: в чем ее преимущества

Бельгийская оборонная компания John Cockerill в декабре проведет презентацию нового варианта модернизации танка Leopard 1A5. Главное отличие заключается в замене "классической" башни на беспилотную.

Об этом пишет Defence24.

Как отмечается, новая беспилотная башня имеет модель Cockerill 3105 со 105-мм пушкой Cockerill HP. Изготовлена она из алюминия и имеет низкий уровень защиты, однако установка ее на танк позволяет обезопасить экипаж и улучшает живучесть машины.

Кроме того новая система улучшит ситуационную осведомленность экипажа, увеличит амплитуду углов подъема для пушки и повысит огневую мощь путем установки современной системы управления огнем.

Однако для того чтобы установить модернизированную башню на Leopard 1A5, корпус танка нужно переделать. Поскольку высота внутренних элементов башни значительно выше высоты корпуса танка, то для Cockerill 3105 нужно нарастить своеобразное "кольцо".

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