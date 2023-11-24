Курс валют на 27 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 27 ноября. Так, доллар США составит 36,04 гривны, что на 3 копейки больше, чем накануне.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 36,04 (+3 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,35 (+8 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,01 (+2 коп.)

Ранее речь шла о том, что в Украине наблюдается укрепление гривны. Как пояснил член Совета НБУ Василий Фурман, гривна "чувствует себя хорошо", когда проводится взвешенная макроэкономическая, валютная, финансовая политика.

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