Курс валют на 27 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Американский доллар вырос.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 27 ноября. Так, доллар США составит 36,04 гривны, что на 3 копейки больше, чем накануне.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,04 (+3 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 39,35 (+8 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,01 (+2 коп.)
Ранее речь шла о том, что в Украине наблюдается укрепление гривны. Как пояснил член Совета НБУ Василий Фурман, гривна "чувствует себя хорошо", когда проводится взвешенная макроэкономическая, валютная, финансовая политика.
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