В Германии заявили об усилении военной помощи Украине

Украинцы могут и дальше рассчитывать на поддержку со стороны ФРГ.

Германия усилит военную поддержку Украины для защиты от российских агрессоров как на уровне Европейского союза, так и на уровне Североатлантического альянса.

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Об этом сообщила глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок, информирует Tages Schau.

Она отметила, что украинцы могут и дальше рассчитывать на поддержку со стороны ФРГ.

"Ясно, что в обозримом будущем Украина укрепит ЕС, наш ЕС", — заявила политик.

Кроме того, Бербок отметила, что в "наших собственных геополитических интересах, чтобы Украина присоединилась к Европейскому Союзу".

"После нападения России в феврале 2022 года из Украины более 650 дней шли ужасающие кадры. Поэтому мы не только продлим нашу поддержку Украины, но и усилим ее. В ЕС, а также в НАТО", — заявила она.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия продолжила статус защиты украинских беженцев.

Кроме того, мы ранее информировали, что Писториус подтвердил удвоение военной помощи от Германии для Украины.

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