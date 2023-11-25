В Германии заявили об усилении военной помощи Украине

Украинцы могут и дальше рассчитывать на поддержку со стороны ФРГ.
Германия усилит военную поддержку Украины для защиты от российских агрессоров как на уровне Европейского союза, так и на уровне Североатлантического альянса.
Об этом сообщила глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок, информирует Tages Schau.
Она отметила, что украинцы могут и дальше рассчитывать на поддержку со стороны ФРГ.
"Ясно, что в обозримом будущем Украина укрепит ЕС, наш ЕС", — заявила политик.
Кроме того, Бербок отметила, что в "наших собственных геополитических интересах, чтобы Украина присоединилась к Европейскому Союзу".
"После нападения России в феврале 2022 года из Украины более 650 дней шли ужасающие кадры. Поэтому мы не только продлим нашу поддержку Украины, но и усилим ее. В ЕС, а также в НАТО", — заявила она.
Напомним, ранее сообщалось, что Германия продолжила статус защиты украинских беженцев.
Кроме того, мы ранее информировали, что Писториус подтвердил удвоение военной помощи от Германии для Украины.
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