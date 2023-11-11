Українські бійці дронами-камікадзе атакували російські блокпости (відео)

Воїни 60-ої окремої піхотної Інгулецької бригади дронами-камікадзе атакували засоби спостереження росіян та їхні блокпости.

Про це йдеться у повідомленні СтратКому ЗСУ.

На каналі опубліковано відео, де бійці підрозділу РУБпАК 60-ї Інгулецької ОМБр "Vidar" влучають у засоби спостереження ворога та його блокпости.

Раніше бійці ЗСУ знищили окупантів на Сватівському напрямку. Відео потужного удару по окупантах опублікував "Сталевий кордон". Тоді внаслідок "прильоту" армія РФ втратила 5 солдатів.

Раніше на надважкому напрямку фронту, а саме Куп’янському воїни "Сталевого кордону" знищили автоміномет 2Б9 "Васільок" на базі автомобіля "Урал". Українські прикордонники виконали завдання за допомогою дрона-камікадзе.

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