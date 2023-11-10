ЗСУ показали роботу по ворогу на Херсонщині – відео

Ворогові було дуже "гаряче".

Українські військові показали, як працюють по окупантах на Херсонщині. Атаці піддалася ціла колона техніки, боєкомплекту й особового складу росіян.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

ЗСУ показали роботу по ворогу на Херсонщині

Які втрати ворога

Наші захисники відпрацювали по загарбниках в районі села Гладківка, що на Херсонщині. Так, реактивна артилерія з РСЗВ HIMARS/M270 ефектно вразила російську колону військової автомобільної техніки з БК та особовим складом армії РФ.

"Внаслідок атаки було знищено чи уражено десятки окупантів та шість одиниць техніки", – зазначив Бутусов.

Раніше спецпідрозділ СБУ "Білий вовк" встановив рекорд зі знищених цілей за ніч.

Читайте також: