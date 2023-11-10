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ЗСУ показали роботу по ворогу на Херсонщині – відео

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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ЗСУ показали роботу по ворогу на Херсонщині – відео

ЗСУ завдають втрат окупантам / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Ворогові було дуже "гаряче".

Українські військові показали, як працюють по окупантах на Херсонщині. Атаці піддалася ціла колона техніки, боєкомплекту й особового складу росіян.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

ЗСУ показали роботу по ворогу на Херсонщині

ЗСУ показали роботу по ворогу на Херсонщині

Які втрати ворога

Наші захисники відпрацювали по загарбниках в районі села Гладківка, що на Херсонщині. Так, реактивна артилерія з РСЗВ HIMARS/M270 ефектно вразила російську колону військової автомобільної техніки з БК та особовим складом армії РФ.

"Внаслідок атаки було знищено чи уражено десятки окупантів та шість одиниць техніки", – зазначив Бутусов.

Раніше спецпідрозділ СБУ "Білий вовк" встановив рекорд зі знищених цілей за ніч.

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