ВСУ показали работу по врагу в Херсонской области – видео

Врагу было очень "горячо".
Украинские военные показали, как работают по оккупантам на Херсонщине. Атаке подверглась целая колонна техники, боекомплекта и личного состава россиян.
Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.
Какие потери врага
Наши защитники отработали по захватчикам в районе села Гладковка Херсонской области. Так, реактивная артиллерия по РСЗО HIMARS/M270 эффектно поразила российскую колонну военной автомобильной техники с БК и личным составом армии РФ.
"В результате атаки были уничтожены или поражены десятки оккупантов и шесть единиц техники", — отметил Бутусов.
Ранее спецподразделение СБУ "Белый волк" установило рекорд по уничтоженным целям за ночь.
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