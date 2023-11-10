ВСУ показали работу по врагу в Херсонской области – видео

Врагу было очень "горячо".

Украинские военные показали, как работают по оккупантам на Херсонщине. Атаке подверглась целая колонна техники, боекомплекта и личного состава россиян.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

ВСУ показали работу по врагу в Херсонской области

Какие потери врага

Наши защитники отработали по захватчикам в районе села Гладковка Херсонской области. Так, реактивная артиллерия по РСЗО HIMARS/M270 эффектно поразила российскую колонну военной автомобильной техники с БК и личным составом армии РФ.

"В результате атаки были уничтожены или поражены десятки оккупантов и шесть единиц техники", — отметил Бутусов.

Ранее спецподразделение СБУ "Белый волк" установило рекорд по уничтоженным целям за ночь.

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