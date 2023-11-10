Бізнес на крові: як в Україні прислужували росіянам

На одному з швейних підприємств Закарпаття штампували зимові лижні куртки для спортсменів з РФ.

В Україні під час війни під носом у прикордонників на одному з підприємств влаштували бізнес із росіянами.

Хто додумався до такого та які подробиці спливли, йдеться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк на YouTube-каналі TSN.UA.

На одному з швейних підприємств Закарпаття штампували зимові лижні куртки італійського бренду “Vist”, обшиті символікою держави-агресорки. І поки в Україні Національний олімпійський комітет боровся за те, щоб жодного цивільного окупанта не було на світових змаганнях, на цьому підприємстві куртки шили саме для національної збірної РФ з лижного спорту, замовником котрої є організація "RUSSIA SKI TEAM".

Хто відкрив бізнес на крові

Про те, що правоохоронці “накрили” це підприємство, у своїх соцмережах повідомив начальник Закарпатської обласної адміністрації Віктор Микита і розкрив, хто був власником цього незаконного бізнесу.

“На одному з підприємств Закарпаття, власником якого є громадянин Італії, приховано виготовляли зимові лижні куртки італійського бренду “Vist”, - повідомив він.

Скільки встигли виготовити курток

Викрили зловмисників прикордонники Мукачівського загону спільно з Нацполіцією та СБУ.

Під час обшуків у швейному цеху було знайдено 150 таких курток.

Слідчі дії поки тривають. Скільки таких курток встигло відправитися до Росії - питання поки відкрите.

Це вже було

У значно більших масштабах на користь ворога працювало українське підприємство “Мотор січ”. Там постачали авіадвигуни для російської корпорації, що випускає зброю, якою потім обстрілювали Україну.

Більшість російських гелікоптерів змогли літати завдяки українським двигунам, які люб’язно росіянам для обстрілів України зливав власник корпорації В’ячеслав Богуслаєв. Його затримали понад рік тому і звинуватили у співпраці з росіянами.

Навіть після того як одна з ракет вдарила по заводу, Богуслаєв свою позицію не змінив. Усі розмови з ворогами зафіксувала СБУ. До слова, в нього вдома в Запоріжжі знайшли ще багато цікавого, наприклад, море грошей та російське громадянство.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Було різне, але ТАКЕ ВПЕРШЕ: в Україні під час війни шили форму для росіян!"

Нагадаємо, раніше співака Сергія Бабкіна та групу 5'Nizza упіймали на співпраці з росіянами – вони допомагають артистам організовувати концерти за кордоном.

Читайте також: