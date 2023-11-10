Що стане ключем до подальшого просування ЗСУ: військовий експерт дав однозначну відповідь

На думку Романа Світана, звільнення окупованої території починатиметься саме з Криму, адже без деокупації півострова не можна працювати ні на Донеччині, ні на Запоріжжі.

Українська армія звільнила Херсон 11 листопада 2022 року. За цей рік були влучні удари по Кримському мосту, знищення ворожих кораблів і командних центрів, однак сьогодні перед нашими захисниками стоять не менш важливі завдання. Насамперед варто відзначити роботу ЗСУ по Криму.

Про це розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан "24 Каналу", зауваживши, що звільнення півострова стане ключем до подальшого просування Сил оборони.

Які завдання стоять перед ЗСУ

На думку Романа Світана, звільнення окупованої території починатиметься саме з Криму, адже без деокупації півострова не можна працювати ні на Донеччині, ні на Запоріжжі. Все через те, що росіяни можуть у будь-який момент зайти в тил наших військ, а воювати на два фронти ми не зможемо.

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"Сьогодні оптимальний і найзручніший варіант – це працювати на західній частині фронту, адже окупанти ввели у бій всі свої резерви й загрузли на сході. Їх треба утримувати в районі Авдіївки, Бахмута, Куп'янська, Вугледара. Зараз росіяни зв'язані там боями і не можуть перекинути війська на західну частину фронту. Тому треба працювати там, але все залежить від засобів, які нам передають партнери", – розповів військовий експерт.

Основні завдання, які нині виконують Сили оборони

На лівому березі важливо відкинути окупантів від Херсона, щоб вони не могли обстрілювати місто і вбивати наших людей на правобережній частині. Якщо росіяни перекинуть свої сили на лівий берег, це також дозволить зменшити щільність військ на східному фронті. А за достатньої кількості сил і засобів можна створювати плацдарм і форсувати Дніпро, рухатися в бік Криму.

Звільнення Херсона підтверджує, що є вікно можливостей ще до настання серйозних дощів, але вся увага має бути спрямована на Крим.

"Для цього є багато механізмів: від морського десанту до повітряного, від наземних операцій до завдавання ударів дальніми засобами ураження. Все залежатиме від тих засобів, які нам передадуть", – підкреслив Світан.

Військовий експерт додав, що українське просування не зупинилося, воно триває.

"Щобільше, нам не завжди треба проєктувати на своє поле бою те, що говориться для іншої частини світу. Інколи так треба робити хоча б для того, щоб збільшити постачання необхідних засобів", – зауважив Роман Світан.

Нагадаємо, естонська розвідка у своєму зведенні повідомила, що Росія заволоділа ініціативою у Луганській і Донецькій областях.

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