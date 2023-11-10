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В Одеському районі два влучання: що відомо про постраждалих

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Катерина СердюкКатерина Сердюк
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В Одеському районі два влучання: що відомо про постраждалих

Обстріл Одеської області / Ілюстративне фото / Фото: Facebook/Оперативне командування "Південь"

Ворог продовжує обстрілювати регіон.

У п'ятницю, 10 листопада, під час вечірніх повітряних тривог маємо два влучання в Одеському районі. Наразі відомо про трьох постраждалих.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За даними ОВА, серед постраждалих внаслідок атаки:

  • жінка 96 років - її дістали з-під завалів в дачному кооперативі та госпіталізували. Стан стабільний, медики надають всю необхідну допомогу.
  • двоє літніх людей 72 та 73 років - вони отримали легкі травми, їм надано допомогу на місці.

"Бажаємо постраждалим якнайшвидшого одужання", – резюмував Кіпер.

Раніше армія РФ завдала удару протирадіолокаційною ракетою Х-31П в напрямку одного з портів Одещини з літаків тактичної авіації в Чорному морі. Внаслідок підступної атаки пошкоджено цивільне судно під прапором Ліберії.

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Дата публікації
Перегляди
455
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