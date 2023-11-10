В Одесском районе два попадания: что известно о пострадавших

Враг продолжает обстреливать регион.
В пятницу, 10 ноября, во время вечерних воздушных тревог имеем два попадания в Одесском районе. Пока известно о трех пострадавших.
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.
По данным ОВА, среди пострадавших в результате атаки:
- женщина 96 лет – ее достали из-под завалов в дачном кооперативе и госпитализировали. Состояние стабильное, медики оказывают всю необходимую помощь.
- двое пожилых людей 72 и 73 лет — они получили легкие травмы, им оказана помощь на месте.
"Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления", – резюмировал Кипер.
Ранее армия РФ нанесла удар по противорадиолокационной ракете Х-31П в направлении одного из портов Одесщины с самолетов тактической авиации в Черном море. В результате коварной атаки повреждено гражданское судно под флагом Либерии.
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