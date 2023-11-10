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Как непогода изменит ход боевых действий: эксперт объяснил

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Как непогода изменит ход боевых действий: эксперт объяснил

ВСУ / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

По мнению Павла Нарожного, погода может создать некоторые проблемы на фронте.

В целом ход боевых действий погода не изменит. Хотя вечные проблемы создаст, например, артиллерия, не может доехать до огневой позиции.

Об этом в эфире "1+1" сказал военный эксперт Павел Нарожный.

"К сожалению, изменит. Нельзя сказать, что она (погода - ред.) категорически изменит. У нас основные бои проходят группами 30-40, максимум 50 человек. С небольшим использованием техники. Вот яркий пример – Олешки, где расположен наш некий плацдарм. Они воевали там уже недели две и россияне заметили первые БМП. То есть они там без БМП воевали... получалось и без техники воевать. Да, это не лучший вариант. Да, будут проблемы с артиллерией, которая не может доехать до огневой (позиции — ред.), где-то застревает... Но в целом это ход боевых действий не изменит", - отметил эксперт.

Напомним, эстонская разведка в своем строительстве сообщила, что Россия завладела инициативой в Луганской и Донецкой областях.

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