Категорія
Ексклюзив ТСН
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як негода змінить перебіг бойових дій: експерт пояснив

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
293
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Як негода змінить перебіг бойових дій: експерт пояснив

ЗСУ / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На думку Павла Нарожного, погода може створити певні проблеми на фронті.

В цілому перебіг бойових дій погода не змінить. Хоча певні проблеми створить, наприклад  артилерія, не може доїхати до вогневої позиції.

Про це в ефірі "1+1" сказав військовий експерт Павло Нарожний.

"На жаль, змінить. Не можна сказати, що вона (погода - ред.) категорично змінить. У нас основні бої відбуваються групами 30-40, максимум 50 людей. З невеличким використанням техніки. От яскравий приклад – Олешки, де розташований наш якісь плацдарм. Вони воювали там вже тижня два і росіяни помітили перші БМП. Тобто, вони там без БМП воювали... виходило і без техніки воювати. Так, це не найкращий варіант. Так, будуть проблеми з артилерією, яка не може доїхати до вогневої (позиції - ред.), десь застряє... Але в цілому це перебіг бойових дій не змінить", - зазначив експерт.

Нагадаємо, естонська розвідка у своєму зведення повідомила, що Росія заволоділа ініціативою у Луганській та Донецькій областях.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
293
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація