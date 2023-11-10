Як негода змінить перебіг бойових дій: експерт пояснив

В цілому перебіг бойових дій погода не змінить. Хоча певні проблеми створить, наприклад артилерія, не може доїхати до вогневої позиції.

Про це в ефірі "1+1" сказав військовий експерт Павло Нарожний.

"На жаль, змінить. Не можна сказати, що вона (погода - ред.) категорично змінить. У нас основні бої відбуваються групами 30-40, максимум 50 людей. З невеличким використанням техніки. От яскравий приклад – Олешки, де розташований наш якісь плацдарм. Вони воювали там вже тижня два і росіяни помітили перші БМП. Тобто, вони там без БМП воювали... виходило і без техніки воювати. Так, це не найкращий варіант. Так, будуть проблеми з артилерією, яка не може доїхати до вогневої (позиції - ред.), десь застряє... Але в цілому це перебіг бойових дій не змінить", - зазначив експерт.

Нагадаємо, естонська розвідка у своєму зведення повідомила, що Росія заволоділа ініціативою у Луганській та Донецькій областях.

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