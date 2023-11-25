Минобороны провело испытание новых FPV-дронов (видео)

Для большинства производителей это испытание стало хорошей возможностью увидеть уязвимые места своих разработок.

Министерство обороны провело испытание новых FPV- дронов, которые были спроектированы и изготовлены частными компаниями.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Цель этих испытаний – проверить работу беспилотников под влиянием излучения комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Отдельно тестировали устойчивость БпЛА к подавлению сигнала видеосвязи и канала управления беспилотником", — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что для большинства производителей это испытание стало хорошей возможностью увидеть уязвимые места своих разработок и в дальнейшем сосредоточиться именно на усовершенствовании представленных проектов по противодействию РЭБ.

"Один из производителей продемонстрировал свою серийную разработку дрона-камикадзе. Этот образец показал устойчивость каналов видеосвязи и управления дроном в противостоянии с комплексом РЭБ", — заявили в Минобороны.

Министерство обороны провело испытание новых FPV-дронов

Напомним, ранее сообщалось, что компания "Украинская бронетехника" работает над поставкой и испытанием нескольких систем радиоэлектронной борьбы купольного типа для защиты бронеавтомобилей от угрозы БПЛА.

Кроме того, мы ранее информировали, что пилоты ударных БПЛА уничтожили бронетехнику кафиров в Херсонской области.

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