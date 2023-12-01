В дроне Shahed нашли SIM-карту украинского оператора (фото)

С помощью SIM-карт враг управляет дронами и может менять траекторию их полетов.

В одном из сбитых российских беспилотников типа Shahed была обнаружена батарея, модем и SIM-карта украинского мобильного оператора "Киевстар".

Об этом сообщили OSINT-расследователи в Телеграм-канале и Институт изучения войны (ISW).

Военные аналитики со ссылкой на открытые украинские источники сообщили, что россияне используют украинские SIM-карты мобильного оператора "Киевстар" для управления дронами-камикадзе Shahed.

Эти SIM-карты также позволяют оккупантам использовать мобильную сеть "Киевстар" для отслеживания места пребывания беспилотника и изменения траектории его полета.

SIM-карта "Киевстар" в беспилотнике Shahed/Фото: OSINT-расследователи

Реакция "Киевстар" на SIM-карту в Shahed

В компании "Киевстар" отреагировали на эту информацию и заявили, что уже сотрудничают с правоохранительными органами для того, чтобы "предотвратить повторение ситуации в будущем".

К слову, ранее СМИ сообщали, что Украина якобы продолжает продавать России детали к самолетам и вертолетам. Однако АО "Украинская оборонная промышленность" опровергла информацию о том, что предприятия "Компания авиационного и ракетно-технического строительства", ХМЗ "ФЭД" "Киевский завод "Радар" работают с российской компанией "Авиа ФЭД сервис".

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