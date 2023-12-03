У ЗСУ підтвердили інформацію про розстріл українських полонених

У ЗСУ закликали міжнародне співтовариство відреагувати на розстріл полонених.
У Збройних силах України підтвердили інформацію про те, що російські загарбники розстріляли українських військовополонених.
Про це повідомляє Telegram-канал Стратком ЗСУ.
"Російська Федерація вкотре порушила закони та звичаї війни, норми міжнародного права. На кадрах, опублікованих у медіа, зображено страту двох військовополонених Збройних Сил України. За підтвердженою інформацією, російські окупанти вкотре підступно розстріляли беззбройних солдатів", - повідомлено на каналі.
У ЗСУ закликали міжнародне співтовариство відреагувати та притягнути військове керівництво Росії до відповідальності.
"Закликаємо міжнародну спільноту засудити дії Росії та притягнути військове керівництво країни-агресора до відповідальності", - написали на каналі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти розстріляли українських військовополонених на Авдіївському напрямку.
Крім того, ми раніше інформували, що уповноважений з прав людини офіційно звернеться до Міжнародного комітету Червоного Хрестата та ООН через розстріл окупаційною армією українських військовополонених.
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