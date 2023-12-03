В ВСУ подтвердили информацию о расстреле украинских пленных

В ВСУ призвали международное сообщество отреагировать на расстрел пленных.
В Вооруженных силах Украины подтвердили информацию о том, что российские захватчики расстреляли украинских военнопленных.
Об этом сообщает Telegram-канал Стратком ВСУ.
"Российская Федерация в очередной раз нарушила законы и обычаи войны, нормы международного права. На кадрах, опубликованных в медиа, изображена казнь двух военнопленных Вооруженных Сил Украины. По подтвержденной информации, российские оккупанты в который раз коварно расстреляли безоружных солдат", — сообщено на канале.
В ВСУ призвали международное сообщество отреагировать и привлечь военное руководство России к ответственности.
"Призываем международное сообщество осудить действия России и привлечь военное руководство страны-агрессора к ответственности", – написали на канале.
Напомним, ранее сообщалось, что кафиры расстреляли украинских военнопленных на Авдеевском направлении.
Кроме того, мы ранее информировали, что уполномоченный по правам человека официально обратится в Международный комитет Красного Креста и ООН из-за расстрела оккупационной армией украинских военнопленных.
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