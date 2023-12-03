Россия запустила по Украине несколько групп ударных БПЛА

Российские захватчики запустили иранские ударные беспилотники по Украине, из-за чего в ряде областей объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил.

"Внимание! Движение БпЛА типа "Shahed" из Херсонской области в направлении Николаевской области", — говорится в сообщении.

Позже военные заявили, что ударные БПЛА двигаются в направлении Виннитчины.

"Ударные БПЛА в Кировоградской области двигаются в западном направлении. Угроза для Винницкой области!" – заявили в Воздушных силах.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ ударила беспилотниками по Одесской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что в дроне Shahed нашли SIM-карту украинского оператора.

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