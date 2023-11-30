Зачем россияне лепят 4G-модемы на дроны Shahed: объяснение экспертов

Главное, что попытки врага как-то продвинуться в этом направлении были сразу замечены, а это значит и возможность крайне эффективных противодействий этому.

Россия начала экспериментировать с установкой на самолето-снаряды типа Shahed-136 4G-модемов. Пока довольно кустарно и объективно напоминает эксперимент, о чем свидетельствуют фото, появившиеся в Сети.

Как пишет военный портал Defense Express.

Сейчас все крепится в прямом смысле слова на липкой ленте, а само решение использует самое примитивное соединение отдельных готовых изделий в виде 4G-модема, повербанка и дополнительных антенн. Но, очевидно, результат применения таких тестовых систем в дальнейшем может привести к их уже штатной установке на самолето-снаряд.

Зачем это врагу

И, конечно, главным вопросом является — зачем это вообще врагу. И первое предположение, которое было сразу сделано, — возможность передачи данных из самого Shahed-а. Это могут быть текущие координаты, параметры полета и т.д., что позволяет врагу понимать где именно и какой дрон полетел или наоборот был сбит.

А благодаря этому уже строить новые маршруты для обхода ПВО. Второе – возможность передачи данных для изменения маршрута уже во время его полета.

Но кроме этого использование сети сотовой связи может служить и для навигации на основе стандартной для многих операторов функции LBS – Location-based service. Она позволяет получать приблизительные координаты телефона без спутниковой навигации с использованием идентификатора соты, а в более продвинутых версиях – измерением времени прохождения сигналов между разными башнями связи.

Россияне устанавливают на Shahed 4G-модемы

Именно такая функция позволяет в коммерческих услугах под названием типа "Маячок", "Геопоиск" и т.д. получать данные о местонахождении конкретного телефона.

Такая функция, особенно при измерении интервалов времени на прохождение сигнала, может дать точность до 100-150 метров. Конечно этого недостаточно для точной геолокации, но крайне дешевой дополнительной независимой системой навигации, которая в комплексе дает важные данные. Особенно в случае с самолето-снарядами типа Shahed, где есть только спутниковая навигация и относительно примитивный автопилот, дающий 5% погрешность от дальности.

То есть даже в случае подавления спутниковой навигации Shahed с такой дополнительной системой может "обнулять" погрешность собственной примитивной инерциальной системы, а также идентифицировать спуфинг спутниковой навигации.

Как противодействовать

Конечно, главное то, что попытки врага как-то продвинуться в этом направлении были сразу замечены, а это значит и возможность крайне эффективных противодействий этому уже на уровне государства, как регулятора мобильной связи, так и каждого оператора, который вполне может применить временное ограничение функционала своей сети при ответной угрозе в конкретных регионах.

Напомним, журналист "1+1" Андрей Цаплиенко сообщил, что Россия Россия атаковала Киев модернизированными "Шахедами". Они были черного цвета.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Чтобы труднее было обнаружить! Игнат о модернизации "Шахедов", которые ночью атаковали Киев

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