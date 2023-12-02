Израиль планирует создать буферную зону в секторе Газа — Reuters

В Израиле планируют создать буферную зону на границе Сектора Газа, чтобы предотвратить будущие возможные атаки после завершения войны.

Об этом пишет Reuters.

В частности, Израиль проинформировал о своих планах ряд арабских стран:

Египет;

Иорданию;

Объединенные Арабские Эмираты;

Саудовскую Аравию;

В частности, была проинформирована и Турция.

По данным издания, инициатива не свидетельствует о скором прекращении наступления Израиля, впрочем показывает то, что Тель-Авив выходит за пределы признанных арабских посредников, таких как Египет или Катар.

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"Израиль хочет создать буферную зону между Газой и Израилем с севера на юг, чтобы предотвратить проникновение боевиков ХАМАС или других боевиков и нападение на Израиль", — заявил высокопоставленный чиновник региональной службы безопасности.

Напомним, что за последние часы террористическая инфраструктура в Секторе Газа была обстреляна и этой территории были нанесены удары.

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