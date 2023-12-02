Израиль планирует создать буферную зону в секторе Газа — Reuters

Тель-Авив выходит за пределы признанных арабских посредников.
В Израиле планируют создать буферную зону на границе Сектора Газа, чтобы предотвратить будущие возможные атаки после завершения войны.
Об этом пишет Reuters.
В частности, Израиль проинформировал о своих планах ряд арабских стран:
- Египет;
- Иорданию;
- Объединенные Арабские Эмираты;
- Саудовскую Аравию;
- В частности, была проинформирована и Турция.
По данным издания, инициатива не свидетельствует о скором прекращении наступления Израиля, впрочем показывает то, что Тель-Авив выходит за пределы признанных арабских посредников, таких как Египет или Катар.
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"Израиль хочет создать буферную зону между Газой и Израилем с севера на юг, чтобы предотвратить проникновение боевиков ХАМАС или других боевиков и нападение на Израиль", — заявил высокопоставленный чиновник региональной службы безопасности.
Напомним, что за последние часы террористическая инфраструктура в Секторе Газа была обстреляна и этой территории были нанесены удары.
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